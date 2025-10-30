Loterías

Resultados de la Lotería de Bogotá: último juego del mes, sorteo 2818 del 30 de octubre

La Lotería de Bogotá cerró octubre con el sorteo 2818 y un premio mayor de $10.000 millones.

31 de octubre de 2025, 3:37 a. m.