Loterías
Resultados de la Lotería de Bogotá: último juego del mes, sorteo 2818 del 30 de octubre
La Lotería de Bogotá cerró octubre con el sorteo 2818 y un premio mayor de $10.000 millones.
La Lotería de Bogotá realizó la noche de este jueves 30 de octubre de 2025 el sorteo número 2818, correspondiente al último juego del mes.
Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 10:25 p.m., hora en la que se conoció el número ganador correspondiente al premio mayor de $10.000 millones de pesos.
Resultado del premio mayor de la Lotería de Bogotá
- Número: 4913
- Serie: 193
Durante este mes de octubre, la Lotería de Bogotá ha entregado varios premios millonarios en los sorteos anteriores:
- 23 de octubre de 2025: número 3223, serie 097.
- 16 de octubre de 2025: número 1601, serie 127.
- 09 de octubre de 2025: número 3084, serie 378.
Secos que entrega la Lotería de Bogotá
El plan de premios de la Lotería de Bogotá también incluyen los secos, los cuales son diferentes y entregan diferentes premios:
- Premio mayor: $10.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones cada uno
- 3 premios secos: $200 millones cada uno
- 6 premios secos: $50 millones cada uno
- 10 premios secos: $20 millones cada uno
- 30 premios secos: $10 millones cada uno
Descuentos y dónde comprar la lotería
Los premios obtenidos están sujetos a descuentos de Ley. Primero, se aplica un 17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud, y luego un 20% de retención en la fuente sobre la base gravable. Cabe recordar que solo los premios superiores a $2.259.120 están sujetos a retención.
Los billetes de la Lotería de Bogotá pueden adquirirse de manera presencial o digital en los siguientes puntos:
- Portal web oficial de la Lotería de Bogotá
- Puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, CODESA y Punto de Pago
- Con loteros o distribuidores oficiales