Suscribirse

Loterías

Resultados de la Lotería de Bogotá: último juego del mes, sorteo 2818 del 30 de octubre

La Lotería de Bogotá cerró octubre con el sorteo 2818 y un premio mayor de $10.000 millones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 3:37 a. m.
La Lotería de Bogotá realizó su último sorteo del mes, el número 2818.
El sorteo 2818 puso fin a los juegos de octubre de la Lotería de Bogotá. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó la noche de este jueves 30 de octubre de 2025 el sorteo número 2818, correspondiente al último juego del mes.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo a las 10:25 p.m., hora en la que se conoció el número ganador correspondiente al premio mayor de $10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor de la Lotería de Bogotá

  • Número: 4913
  • Serie: 193
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 30 de Octubre de 2025

Durante este mes de octubre, la Lotería de Bogotá ha entregado varios premios millonarios en los sorteos anteriores:

  • 23 de octubre de 2025: número 3223, serie 097.
  • 16 de octubre de 2025: número 1601, serie 127.
  • 09 de octubre de 2025: número 3084, serie 378.

Secos que entrega la Lotería de Bogotá

El plan de premios de la Lotería de Bogotá también incluyen los secos, los cuales son diferentes y entregan diferentes premios:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones cada uno
  • 3 premios secos: $200 millones cada uno
  • 6 premios secos: $50 millones cada uno
  • 10 premios secos: $20 millones cada uno
  • 30 premios secos: $10 millones cada uno

Descuentos y dónde comprar la lotería

Los premios obtenidos están sujetos a descuentos de Ley. Primero, se aplica un 17% de impuesto a ganadores, destinado al Fondo Financiero Distrital de Salud, y luego un 20% de retención en la fuente sobre la base gravable. Cabe recordar que solo los premios superiores a $2.259.120 están sujetos a retención.

Miles de apostadores siguieron atentos al sorteo de la ciudad que promete cambiar vidas.
El sorteo 2818 entregó un nuevo ganador en la Lotería de Bogotá. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

Los billetes de la Lotería de Bogotá pueden adquirirse de manera presencial o digital en los siguientes puntos:

  • Portal web oficial de la Lotería de Bogotá
  • Puntos Paga Todo, Loticolombia, Efecty, CODESA y Punto de Pago
  • Con loteros o distribuidores oficiales

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente causó pánico con visión para el 31 de octubre: “Se va a asomar Lucifer en el cielo”

2. Lanús vs. Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana 2025: fecha del partido definitivo

3. Flamengo vs. Palmeiras: fecha y ciudad donde se jugará la final de la Copa Libertadores 2025

4. Keiko Fujimori aspira por cuarta vez a la presidencia de Perú

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos de Nacional y Tolima: histórico clasificó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotáResultadossorteooctubre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.