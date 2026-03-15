Resultados de la Lotería de Boyacá: combinación ganadora del premio mayor, sábado 14 de marzo

La Lotería de Boyacá realizó este sábado 14 de marzo de 2026 su sorteo número 4615, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. El juego, que se celebra cada semana a las 10:45 de la noche, ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, además de varias categorías de premios secundarios.

Resultado del sorteo del 14 de marzo de 2026

En el sorteo correspondiente a este sábado 14 de marzo, la combinación ganadora del premio mayor fue la siguiente:

Número: 1499

Serie: 211

Los jugadores que adquirieron su billete o fracción deberán verificar cuidadosamente su número y serie para confirmar si obtuvieron algún premio dentro del plan oficial.

Resultados de los últimos sorteos

La lotería también mantiene registro de los números ganadores de semanas anteriores. Estos fueron los resultados más recientes:

Sorteo del 7 de marzo de 2026: número 4715 de la serie 336.

Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 6594 de la serie 432.

Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 6625 de la serie 353.

Cada semana miles de personas participan en este tradicional juego de azar, que destina parte de sus recursos al financiamiento de programas de salud en el país.

La Lotería de Boyacá reveló los resultados del sorteo realizado el 14 de marzo, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Boyacá.

Si el premio está entre 140 UVT y $10.000.000, el ganador puede acudir a un distribuidor autorizado con el billete diligenciado, el formulario RCO-01 con huella y el documento de identidad en PDF. El distribuidor solicitará la autorización de pago a la entidad, que suele responder en un plazo máximo de tres días.