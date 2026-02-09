Loterías

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 9 de febrero de 2026

Cada semana los colombianos pueden apostar para ganar el premio mayor.

9 de febrero de 2026, 10:56 p. m.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y, para evitar ser víctima de estafas, es crucial adquirirlos a través de los puntos oficiales.

El día lunes 9 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8059, de la serie 170.

Resultados del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 8059 de la serie 170.
YouTube video a5oSL4Rh1iw thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 2 de febrero de 2026, número 2883 de la serie 175.
  • Sorteo del 26 de enero de 2026, número 7067 de la serie 161.
  • Sorteo del 19 de enero de 2026, número 5040 de la serie 262.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 16 de febrero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

