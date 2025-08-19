Suscribirse

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del martes, 19 de agosto de 2025

Conozca aquí los números ganadores del más reciente sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

20 de agosto de 2025, 3:41 a. m.
Estos son los resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Cundinamarca, la cual juega todos los lunes en la noche.
El día martes 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4764 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 4457, de la serie 023.

Resultados del sorteo 4764 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 4457 de la serie 023.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: número 7108 de la serie 167.
  • Sorteo del 4 de agosto de 2025: número 5797 de la serie 116.
  • Sorteo del 28 de julio de 2025: Número 0392 de la serie 091.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 25 de agosto de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

