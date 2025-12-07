Resultados de la Lotería del Cauca: sorteo 2588 de este sábado, 6 de diciembre de 2025

La Lotería del Cauca de este sábado, 6 de diciembre de 2025, ofreció la oportunidad de convertirse en un nuevo multimillonario en Colombia. Este popular juego de azar se realiza cada sábado en la noche, a las 11:00 p. m.

El premio mayor de la Lotería del Cauca puede alcanzar los 8.000 millones de pesos, una suma que puede transformar la vida de quien resulte ganador.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción oficial, ya sea en los puntos de venta autorizados o de manera virtual. Es importante que el número y la serie coincidan exactamente para reclamar el premio mayor o los premios menores.

Este juego es uno de los muchos en Colombia que brindan la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en distintas modalidades. Todas las loterías del país están reguladas por Coljuegos, por lo que se recomienda jugar únicamente en puntos oficiales para garantizar su seguridad.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2588

Número: 2336

Serie: 213

Plan de premios - Lotería del Cauca

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

Los premios de la Lotería del Cauca están entre los más jugosos de las loterías que se disputan en Colombia, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de cambiar su vida con un solo billete.

El próximo sorteo se realizará el sábado 13 de diciembre a las 11:00 p. m. y se podrá seguir en vivo.