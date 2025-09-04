Suscribirse

Lotería

Resultados de la Lotería El Paisita de hoy jueves 4 de septiembre: estos son los números que podrían cambiarle la vida

Consulte si su número salió ganador en el sorteo de la lotería El Paisita que se juega en la ciudad de Medellín y conozca cómo reclamar su premio

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 7:08 p. m.
Resultados El Paisita, jueves 4 de septiembre 2025
Resultados El Paisita, jueves 4 de septiembre 2025 | Foto: Composición Semana Getty/ chance El Paisita

La expectativa terminó: la Lotería El Paisita Día ya reveló los números ganadores de su sorteo de este 4 de septiembre de 2025. Miles de apostadores en toda Colombia revisan sus tiquetes para saber si la fortuna estuvo de su lado.

Aquí le contamos cuáles fueron las combinaciones ganadoras en el sorteo 14.435 y los pasos para cobrar en caso de haber acertado.

El gran premio mayor se lo llevó el número 5658, acompañado por la quinta balota 4.

Resultados del sorteo 14.434 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 565
  • Tres últimas: 658
  • Cifra ganadora: 5658

La quinta balota le puede cambiar su vida y es una oportunidad más para ganar.

  • Quinta balota: 4
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 JUEVES 04 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.436 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita retoma la acción en la noche con el sorteo que le dará una nueva oportunidad a quienes buscan un premio millonario.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora:pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El siguiente sorteo de la Lotería El Paisita se jugará este viernes 5 de septiembre de 2025. Podrá verlo en vivo o consultar los números ganadores en la página oficial de las loterías en Colombia.

Para verificar cada detalle, revise los resultados completos directamente en el sitio web oficial de la Lotería El Paisita.

Si esta vez la suerte no estuvo de tu lado, no te preocupes: cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu historia y quizás convertirte en el próximo ganador.

Recuerde que esta lotería está supervisada por Coljuegos.

