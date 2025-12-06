Suscribirse

Resultados de la suerte: así se movieron El Paisita, El Dorado y La Caribeña este sábado, 6 de diciembre

Los principales sorteos del país revelaron nuevos números ganadores este 6 de diciembre, generando expectativa entre apostadores y seguidores de las loterías regionales.

Redacción Loterías
6 de diciembre de 2025, 6:18 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
El Paisita, El Dorado y La Caribeña este sábado, 6 de diciembre | Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

Las loterías volvieron a sortear este 6 de diciembre y, como cada jornada, dejaron a nuevos ganadores celebrando en distintas regiones del país. Para miles de apostadores, estos juegos de azar representan una esperanza de transformar su vida con premios millonarios.

No obstante, entre la emoción y la rutina diaria, muchos olvidan un paso clave: revisar los resultados para poder reclamar cualquier acierto.

En esta fecha, El Paisita, El Dorado y La Caribeña realizaron sus sorteos habituales, generando expectativa en sus seguidores.

Contexto: Así quedaron los resultados de La Antioqueñita del 6 de diciembre: revise si ganó

Todos estos juegos operan bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad que vela por la transparencia y el cumplimiento de las normas en cada procedimiento.

Además, una novedad ha venido cobrando atención entre los jugadores: ‘La Quinta’, una modalidad reciente que suma una cifra adicional al sorteo.

Cuando esta cae, no solo eleva el valor del premio, sino que también amplía las opciones de ganar, lo que ha incrementado su atractivo entre los apostadores.

Los resultados de este 6 de diciembre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4934
  • La Quinta: 3
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA sábado 06 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 5958
  • La Quinta: 2
Resultado EL PAISITA 1 Sabado 6 de Diciembre del 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Es fundamental recordar que la participación en estos juegos debe hacerse con responsabilidad, estableciendo un presupuesto claro para evitar afectaciones económicas.

Asimismo, quienes resulten ganadores deben presentar el billete original y su documento de identidad para poder reclamar el premio sin contratiempos.

LoteríasLoterías Colombia hoyLotería La CaribeñaLotería PaisitaDorado MañanaDorado TardeJuegos de azar

