Resultados de la suerte: usted puede ser el nuevo millonario de la lotería Super Astro Sol el miércoles 26 de noviembre

Esta lotería juega de lunes a sábados en las tardes.

Redacción Loterías
26 de noviembre de 2025, 9:10 p. m.
Sorteo de la lotería Super Astro Sol
Sorteo de la lotería Super Astro Sol | Foto: Captura video SUPERastro

Hoy miércoles 26 de noviembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5295. Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Ganadores del 26 de noviembre: así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
  • El número ganador es: 2 0 0 9
  • Los últimos tres dígitos: 0 0 9
  • Los últimos dos dígitos: 0 9
  • Y el signo zodiacal ganador es: Piscis
YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

