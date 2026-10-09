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Resultados de los chances del 9 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Una vez publicados los resultados, se recomienda comparar las cifras oficiales con las registradas en el tiquete.

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Redacción Loterías
9 de octubre de 2026 a las 11:07 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este viernes 9 de octubre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de chance en Colombia. Entre los juegos que generan interés entre los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con diferentes modalidades y horarios durante el día.

Quienes realizaron sus apuestas están atentos a los resultados para comprobar si sus combinaciones coinciden con las cifras ganadoras. Los números se conocen de manera progresiva, a medida que se realizan los respectivos sorteos.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 9 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0125.
  • La Quinta: 4.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

¿Cómo verificar si ganó el chance?

Una vez publicados los resultados, se recomienda comparar las cifras oficiales con las registradas en el tiquete. También es importante comprobar la modalidad de juego y la quinta cifra, cuando corresponda, para evitar confusiones al momento de verificar una posible ganancia.

En caso de obtener un premio, conserve el comprobante de la apuesta y consulte con el operador autorizado los requisitos para reclamarlo.