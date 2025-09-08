Lotería
Resultados de Lotería La Tinka: números ganadores del 7 de septiembre
Conozca aquí los números ganadores del sorteo.
La lotería se ha vuelto, cada vez, un juego de azar popular en todo el mundo, pues con el auge de plataformas digitales, se ha reinventado y ha logrado ganar una mayor acogida.
Entre las loterías más populares de Latinoamérica se encuentra la Tinka, que proviene del Perú, y que ha entregado millones de soles a los concursantes, haciendo felices a más familias en este país.
Resultados La Tinka 7 de septiembre
Los resultados para el sorteo del pasado domingo, que entregó 42.074,430 soles en el pozo millonario, son los siguientes:
- Números ganadores: 29 - 15 - 7 - 33 - 17 - 23
- Balota adicional: 08
- Sí o sí: 49
Durante este último sorteo no se registró un ganador oficial, por lo que el premio incrementó su valor a 43.059.331 soles para el próximo sorteo, que se dará el miércoles 10 de septiembre.
Recuerde que los sorteos de La Tinka se llevan a cabo los domingos y miércoles de cada semana. Los resultados son publicados entre las 10 y 11 de la noche.
Si quiere jugar el concurso debe saber que en este cada participante debe elegir seis números para participar, que deben estar entre el 1 y el 48. Estos pueden ser elegidos al azar o confiando en su intuición, números especiales o combinaciones confiables.
De otro lado, si un jugador logra acertar los seis números, gana el llamado pozo millonario acumulado. Si acierta a la bola adicional, también puede ser beneficiario de premios especiales.
Es clave que sepa que deberá contar 30 días a partir del día siguiente del sorteo para poder reclamar su premio. Este plazo está indicado para premios mayores a 5.000 soles y menores 1.000.000 de soles.