Lotería

Resultados de Lotería La Tinka: números ganadores del 7 de septiembre

Conozca aquí los números ganadores del sorteo.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 1:15 p. m.
Resultados de Lotería La Tinka
Resultados de Lotería La Tinka | Foto: Getty / Página Web La Tinka

La lotería se ha vuelto, cada vez, un juego de azar popular en todo el mundo, pues con el auge de plataformas digitales, se ha reinventado y ha logrado ganar una mayor acogida.

Entre las loterías más populares de Latinoamérica se encuentra la Tinka, que proviene del Perú, y que ha entregado millones de soles a los concursantes, haciendo felices a más familias en este país.

EE.UU.
La lotería es un juego popular. | Foto: Getty Images
Contexto: Resultado del Super Astro Luna: número y signo zodiacal ganador del sorteo del domingo, 7 de septiembre

Resultados La Tinka 7 de septiembre

Los resultados para el sorteo del pasado domingo, que entregó 42.074,430 soles en el pozo millonario, son los siguientes:

  • Números ganadores: 29 - 15 - 7 - 33 - 17 - 23
  • Balota adicional: 08
  • Sí o sí: 49

Durante este último sorteo no se registró un ganador oficial, por lo que el premio incrementó su valor a 43.059.331 soles para el próximo sorteo, que se dará el miércoles 10 de septiembre.

La Tinka: sorteo de este 3 de septiembre.
La Tinka: sorteo de este 7 de septiembre. | Foto: Captura: La Tinka

Recuerde que los sorteos de La Tinka se llevan a cabo los domingos y miércoles de cada semana. Los resultados son publicados entre las 10 y 11 de la noche.

Si quiere jugar el concurso debe saber que en este cada participante debe elegir seis números para participar, que deben estar entre el 1 y el 48. Estos pueden ser elegidos al azar o confiando en su intuición, números especiales o combinaciones confiables.

De otro lado, si un jugador logra acertar los seis números, gana el llamado pozo millonario acumulado. Si acierta a la bola adicional, también puede ser beneficiario de premios especiales.

Contexto: ¿Jugó La Caribeña? Consulte los resultados y premios para este domingo 7 de septiembre

Es clave que sepa que deberá contar 30 días a partir del día siguiente del sorteo para poder reclamar su premio. Este plazo está indicado para premios mayores a 5.000 soles y menores 1.000.000 de soles.

Ganarse la lotería es el sueño de muchos colombianos.
Ganarse la lotería es el sueño de muchos. | Foto: Getty Images

