¿Jugó La Caribeña? Consulte los resultados y premios para este domingo 7 de septiembre

Estos son los números ganadores del premio mayor de la Lotería La Caribeña, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
7 de septiembre de 2025, 7:45 p. m.
Estos son los resultados del más reciente sorteo de La Caribeña Día y Noche.
Estos son los resultados del más reciente sorteo de La Caribeña Día y Noche.

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Este es el sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 3 de septiembre de 2025.
Este es el sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 7 de septiembre de 2025.

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.

En la jornada diurna, el número ganador es el 4990; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo 7171 de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 4990.
  • Quinta balota: 1.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 07 de Septiembre de 2025.

No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.

Resultados del sorteo 7172 de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: Pendiente.
  • Quinta balota: Pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 07 de Septiembre de 2025.

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:

La Caribeña Día

  • Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9008
  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2758
  • Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811
  • Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437

El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este lunes, 8 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde.

