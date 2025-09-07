¿Jugó La Caribeña? Consulte los resultados y premios para este domingo 7 de septiembre

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Este es el sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 7 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.

En la jornada diurna, el número ganador es el 4990; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo 7171 de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 4990.

Quinta balota: 1.

No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.

Resultados del sorteo 7172 de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: Pendiente.

Quinta balota: Pendiente.

De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:

La Caribeña Día

Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9008

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507

La Caribeña Noche

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2758

Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811

Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437