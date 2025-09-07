Loterías
¿Jugó La Caribeña? Consulte los resultados y premios para este domingo 7 de septiembre
Estos son los números ganadores del premio mayor de la Lotería La Caribeña, que juega todos los días en dos horarios.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir sus metas y propósitos.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Este domingo, 7 de septiembre de 2025, se realizó una nueva edición de este importante juego de azar a las 2:30 p. m., disponible en sus modalidades de día y de noche, lo que brinda más opciones de participación.
En la jornada diurna, el número ganador es el 4990; el premio mayor volvió a destacar al entregar una cifra de 1.500 millones de pesos.
Resultados del sorteo 7171 de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 4990.
- Quinta balota: 1.
No obstante, la actividad no concluye allí, ya que a las 10:30 de la noche se realiza un segundo sorteo en la misma modalidad, ofreciendo a los jugadores habituales una nueva posibilidad de llevarse el premio.
Resultados del sorteo 7172 de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: Pendiente.
- Quinta balota: Pendiente.
De acuerdo con los organizadores oficiales de esta lotería, los tres más recientes números ganadores fueron:
La Caribeña Día
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: 9008
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 5269
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 4507
La Caribeña Noche
- Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 2758
- Sorteo del 5 de septiembre de 2025: 8811
- Sorteo del 4 de septiembre de 2025: 9437
El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este lunes, 8 de septiembre, hacia las 2:30 de la tarde.