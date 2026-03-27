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Resultados de Miloto del viernes 27 de marzo de 2026

El acumulado está en 400 millones de pesos.

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Redacción Loterías
27 de marzo de 2026, 10:50 p. m.
Sorteo 509 de Miloto.
Sorteo 509 de Miloto. Foto: Montaje Semana

Este viernes, 27 de marzo de 2026, se llevó a cabo el sorteo 509 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 27 de marzo de 2026

Los números ganadores del sorteo 509 fueron:

  • 36-25-14-21-22

El acumulado está en 400 millones de pesos.

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El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 30 de marzo a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente:

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.