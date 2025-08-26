Suscribirse

Resultados del Baloto del 25 de agosto de 2025: número ganador del último sorteo

Este lunes, el Baloto definió su número ganador del sorteo 2544, con un acumulado que alcanzó cifras millonarias.

26 de agosto de 2025, 1:15 p. m.
En la edición de lunes del Baloto, el número ganador se llevó todas las miradas junto al acumulado de 16.200 millones.
El Baloto, el popular juego de azar que se realiza los lunes, miércoles y sábados, jugó este lunes 25 de agosto de 2025 su sorteo número 2544.

Los participantes tenían la oportunidad de llevarse el acumulado del Baloto de 16.200 millones de pesos, mientras que en la modalidad Baloto Revancha el premio ascendía a 2.900 millones de pesos.

Números ganadores del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo del lunes 25 de agosto de 2025, los resultados fueron los siguientes:

Baloto:

  • Número ganador: 06-21-22-26-30
  • Súper balota: 08

Baloto Revancha:

  • Número ganador: 08-12-14-32-35
  • Súper balota: 09

Historial de los últimos tres sorteos del Baloto

Los números ganadores en los tres sorteos más recientes de Baloto fueron:

Baloto:

  • 23 de agosto de 2025: 02 - 09 - 17 - 36 - 39 | Súper balota: 11
  • 20 de agosto de 2025: 25 - 28 - 32 - 33 - 41 | Súper balota: 16
  • 18 de agosto de 2025: 02 - 03 - 14 - 15 - 23 | Súper balota: 05

Baloto Revancha:

  • 23 de agosto de 2025: 07 - 19 - 29 - 37 - 39 | Súper balota: 11
  • 20 de agosto de 2025: 13 - 20 - 26 - 28 - 37 | Súper balota: 09
  • 18 de agosto de 2025: 01 - 12 - 14 - 28 - 33 | Súper balota: 01

Cómo reclamar los premios del Baloto

Para premios menores a 182 UVT ($8.565.830), los ganadores deben presentar la siguiente documentación:

  • Tiquete original: Si la compra fue digital, el tiquete puede imprimirse desde el correo electrónico o descargarse desde el menú “Mis Apuestas” del perfil del comprador. Todos los campos deben estar correctamente diligenciados.
  • Documento de identidad: Puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Los ganadores deben acercarse a los puntos autorizados por Baloto para reclamar sus premios y verificar que toda la documentación esté en orden para hacer efectivo el pago.

