Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 11:23 a. m.
La expectativa terminó con la revelación de los resultados.
La expectativa terminó con la revelación de los resultados. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

El día sábado 31 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 2612 del Baloto con un acumulado de $ 19.600 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 14.300 millones.

Resultados del sorteo 2612 del Baloto

Premio acumulado de $ 19.600 millones

  • Número ganador: 16 - 26 - 11 - 09 - 06
  • Súper balota: 09
Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 14.300 millones

  • Número ganador: 08 - 20 - 12 - 24 - 36
  • Súper balota: 04

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 2 de febrero de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

Números de los últimos tres sorteos

En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:

  • 28 de enero de 2026: 09 - 26 - 40 - 18, Súper Balota 13
  • 26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42, Súper Balota 02
  • 24 de enero de 2026: 07 - 11 - 21 - 29 - 32, Súper Balota 16

En Baloto Revancha, los últimos números fueron:

  • 28 de enero de 2026: 35 - 23 - 17 - 09 - 02, Súper Balota 02
  • 26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39, Súper Balota 12
  • 24 de enero de 2026: 17 - 21 - 24 - 30 - 34, Súper Balota 03

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($8′565.830) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la apuesta fue digital, se puede imprimir el tiquete enviado al correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” en el perfil del comprador.
  • Documento de identidad: puede ser cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

