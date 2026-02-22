Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

El día sábado, 21 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con un acumulado de $ 23.200 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 16.100 millones.
Resultados del sorteo del Baloto de este sábado:
Premio acumulado de $ 23.200 millones
- Número ganador: 07 - 12 - 22 - 25 - 40
- Súper balota: 10
Resultados del Baloto Revancha
Premio mayor de $ 16.100 millones
- Número ganador: 06 - 13 - 14 - 17 - 19
- Súper balota: 12
El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 23 de febrero de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmitirá en vivo por televisión nacional y los resultados se podrán consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.
Números de los últimos tres sorteos
En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:
- 18 de febrero de 2026: 11 - 27 - 38 - 40 - 42 - 02
- 16 de febrero de 2026: 09 - 18 - 21 - 22 - 42 - 14
- 14 de febrero de 2026: 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06
En Baloto Revancha, los últimos números fueron:
- 18 de febrero de 2026: 02 - 04 - 12 - 24 - 42 - 06
- 16 de febrero de 2026: 16 - 18 - 22 - 27 - 33 - 05
- 14 de febrero de 2026: 14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10
¿Cómo se reclama el premio del Baloto?
Para cobrar premios menores a 182 UVT ($9.063.418) se debe presentar:
- Tiquete original: si la compra se realizó de manera digital, debes imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.
- Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.
Para cobrar premios superiores a 182 UVT ($9.063.418) se debe llamar al número (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina y presentarte en la sucursal fiduciaria que te autoricen con la siguiente documentación:
- Tiquete original y en perfecto estado: si la compra se realizó de manera digital, debes imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.
- Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.