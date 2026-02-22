LOTERÍAS

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este sábado 21 de febrero del 2026

Descubra si ganó el premio mayor del Baloto, que juega todos los lunes, miércoles y sábados en la noche.

El día sábado, 21 de febrero de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Baloto con un acumulado de $ 23.200 millones. En la modalidad Revancha, el acumulado fue de $ 16.100 millones.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este sábado, 21 de febrero de 2026

Resultados del sorteo del Baloto de este sábado:

Premio acumulado de $ 23.200 millones

  • Número ganador: 07 - 12 - 22 - 25 - 40
  • Súper balota: 10

Resultados del Baloto Revancha

Premio mayor de $ 16.100 millones

  • Número ganador: 06 - 13 - 14 - 17 - 19
  • Súper balota: 12

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 23 de febrero de 2026 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmitirá en vivo por televisión nacional y los resultados se podrán consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

Se revelan los números que ganarían la lotería el domingo 22 de febrero, según Walter Mercado

Números de los últimos tres sorteos

En los últimos sorteos del Baloto, los resultados fueron:

  • 18 de febrero de 2026: 11 - 27 - 38 - 40 - 42 - 02
  • 16 de febrero de 2026: 09 - 18 - 21 - 22 - 42 - 14
  • 14 de febrero de 2026: 15 - 21 - 29 - 34 - 35 - 06

En Baloto Revancha, los últimos números fueron:

  • 18 de febrero de 2026: 02 - 04 - 12 - 24 - 42 - 06
  • 16 de febrero de 2026: 16 - 18 - 22 - 27 - 33 - 05
  • 14 de febrero de 2026: 14 - 35 - 37 - 38 - 41 - 10

¿Cómo se reclama el premio del Baloto?

Para cobrar premios menores a 182 UVT ($9.063.418) se debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra se realizó de manera digital, debes imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​
  • Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Para cobrar premios superiores a 182 UVT ($9.063.418) se debe llamar al número (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina y presentarte en la sucursal fiduciaria que te autoricen con la siguiente documentación:​

  • Tiquete original y en perfecto estado: si la compra se realizó de manera digital, debes imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.
  • Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

