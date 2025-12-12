Loterías
Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los afortunados ganadores este viernes, 12 de diciembre de 2025
Esta lotería cuenta con dos ediciones diarias: la diurna, que juega a la 1:00 p. m.; y la nocturna, a las 8:00 p. m.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La Lotería Chontico, tanto en su edición diurna como nocturna, es una de las más tradicionales en Colombia. Su crecimiento se debe a que ofrece varias modalidades para ganar millonarios premios.
Con dos oportunidades diarias para tentar a la suerte —una en la mañana con Chontico Día y otra en la noche con Chontico Noche—, este juego brinda a los apostadores la opción de probar diferentes combinaciones y valores, aumentando así sus posibilidades de llevarse el tan anhelado premio mayor.
En el más reciente sorteo, que se llevó a cabo este viernes, 12 de diciembre de 2025, la combinación ganadora que podría cambiar la vida de un afortunado jugador fue la número 8357.
Además de esta cifra, se suma la balota conocida como “La Quinta”, que ofrece otra posibilidad de ganar y que para esta ocasión cayó con el número 2.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 12 de diciembre de 2025
Premio mayor: 8357 - 2
- Tres últimas cifras: 357
- Dos últimas cifras: 57
- Número completo: 8357
- Última cifra: 2
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 12 de diciembre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado, 13 de diciembre, y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 11 de diciembre de 2025: 3023 - 7
- 10 de diciembre de 2025: 0026 - 9
- 9 de diciembre de 2025: 2083 - 4
Chontico Noche
- 11 de diciembre de 2025: 3798 - 6
- 10 de diciembre de 2025: 2479 - 6
- 9 de diciembre de 2025: 6686 - 1