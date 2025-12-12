Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los afortunados ganadores este viernes, 12 de diciembre de 2025

La Lotería Chontico, tanto en su edición diurna como nocturna, es una de las más tradicionales en Colombia. Su crecimiento se debe a que ofrece varias modalidades para ganar millonarios premios.

Con dos oportunidades diarias para tentar a la suerte —una en la mañana con Chontico Día y otra en la noche con Chontico Noche—, este juego brinda a los apostadores la opción de probar diferentes combinaciones y valores, aumentando así sus posibilidades de llevarse el tan anhelado premio mayor.

En el más reciente sorteo, que se llevó a cabo este viernes, 12 de diciembre de 2025, la combinación ganadora que podría cambiar la vida de un afortunado jugador fue la número 8357.

Además de esta cifra, se suma la balota conocida como “La Quinta”, que ofrece otra posibilidad de ganar y que para esta ocasión cayó con el número 2.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 12 de diciembre de 2025

Premio mayor: 8357 - 2

Tres últimas cifras: 357

Dos últimas cifras: 57

Número completo: 8357

Última cifra: 2

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 12 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el sábado, 13 de diciembre, y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

11 de diciembre de 2025: 3023 - 7

10 de diciembre de 2025: 0026 - 9

9 de diciembre de 2025: 2083 - 4

Chontico Noche