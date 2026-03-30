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Resultados del Chontico Día y Noche: revise si fue uno de los ganadores en los sorteos de este lunes, 30 de marzo de 2026

Esta lotería ofrece varias posibilidad de ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
30 de marzo de 2026, 1:08 p. m.
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Chontico, en sus versiones diurna y nocturna, se ha consolidado como una de las más tradicionales y populares de Colombia. SSu éxito responde, en gran medida, a la diversidad de modalidades que ofrece y a la posibilidad de ganar premios millonarios.

Con dos sorteos diarios — Chontico Día y Chontico Noche —, este juego de azar permite a los apostadores poner a prueba su suerte en distintos horarios, combinaciones y valores, ampliando así las probabilidades de alcanzar el anhelado premio mayor.

En el sorteo más reciente, realizado este lunes 30 de marzo de 2026, la combinación ganadora fue el número 4787, junto con la balota conocida como “La Quinta” número 8.

Resultados de la Lotería Chontico Día este lunes, 30 de marzo de 2026

Premio mayor: 4787-8

  • Tres últimas cifras: 787
  • Dos últimas cifras: 87
  • Número completo: 4787
  • Última cifra:  8
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Resultados de la Lotería Chontico Noche este lunes, 30 de marzo de 2026

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.

¿Cómo jugar la lotería Chontico?

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes.

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Durante el sorteo se extraen cuatro balotas de una tómbola que contiene los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico, se jugarán el día martes, 17 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico, a continuación podrá encontrarlos.

Chontico Día

  • 29 de marzo de 2026: 1707 - 2
  • 28 de marzo de 2026: 0606 - 8
  • 27 de marzo de 2026: 1137 - 5

Chontico Noche

  • 29 de marzo de 2026: 6724 - 7
  • 28 de marzo de 2026: 0549 - 1
  • 27 de marzo de 2026: 1137 - 5