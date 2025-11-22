La Lotería Chontico Día y Chontico Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en el suroccidente del país, reveló los números ganadores correspondientes a las dos jornadas de este sábado 22 de noviembre, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 8256. Este chance, muy popular en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, entrega resultados todos los días y es seguido por miles de apostadores que buscan verificar sus combinaciones.

En la edición del día, el número ganador fue 7036 - 6. Quienes hayan jugado ese sorteo pueden consultar su billete para verificar si acertaron la combinación completa como alguna de sus cifras individuales.

El valor del premio varía según la cantidad de números coincidentes y el monto invertido en la apuesta. Esto significa que el pago puede ser mayor o menos dependiendo del tipo de juego elegido, ya sea pleno, combinado directo, invertido o con la opción de La Quinta.

Como ocurre diariamente, Chontico ofreció sus dos sorteos habituales: uno durante la mañana (Chontico Día) y otro en la noche (Chontico noche). Esta dinámica permite a los apostadores participar dos veces al día, elegir diferentes combinaciones numéricas y ajustar el valor del billete según sus preferencias, lo que amplía las posibilidades de ganar alguno de los premios.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8256

Premio mayor: 7036 - 6

Tres últimas cifras: 036

036 Dos últimas cifras : 36

: 36 Número completo: 7036

7036 Última cifra: 6

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: Pendiente

Pendiente Tres últimas cifras: Pendiente

Pendiente Dos últimas cifras: Pendiente

Pendiente Número completo: Pendiente

Pendiente Última cifra: Pendiente

Últimos resultados-Chontico Día y Tarde

Chontico Día

21 de noviembre de 2025: 2922 - 3

20 de noviembre de 2025: 7578 - 7

19 de noviembre de 2025: 2691 - 8

Chontico Noche