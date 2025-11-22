Suscribirse

Resultados del Chontico el 22 de noviembre: consulte aquí los premios del sorteo de este sábado

El valor del premio varía según la cantidad de números coincidentes y el monto invertido en la apuesta.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

22 de noviembre de 2025, 6:37 p. m.
Resultados Lotería Chontico en el sorteo de hoy
Resultados de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería Chontico

La Lotería Chontico Día y Chontico Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en el suroccidente del país, reveló los números ganadores correspondientes a las dos jornadas de este sábado 22 de noviembre, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 8256. Este chance, muy popular en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, entrega resultados todos los días y es seguido por miles de apostadores que buscan verificar sus combinaciones.

En la edición del día, el número ganador fue 7036 - 6. Quienes hayan jugado ese sorteo pueden consultar su billete para verificar si acertaron la combinación completa como alguna de sus cifras individuales.

El valor del premio varía según la cantidad de números coincidentes y el monto invertido en la apuesta. Esto significa que el pago puede ser mayor o menos dependiendo del tipo de juego elegido, ya sea pleno, combinado directo, invertido o con la opción de La Quinta.

Como ocurre diariamente, Chontico ofreció sus dos sorteos habituales: uno durante la mañana (Chontico Día) y otro en la noche (Chontico noche). Esta dinámica permite a los apostadores participar dos veces al día, elegir diferentes combinaciones numéricas y ajustar el valor del billete según sus preferencias, lo que amplía las posibilidades de ganar alguno de los premios.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8256

Premio mayor: 7036 - 6

  • Tres últimas cifras: 036
  • Dos últimas cifras: 36
  • Número completo: 7036
  • Última cifra: 6
Resultado EL CHONTICO DIA Sabado 22 de Noviembre de 2025

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

  • Premio mayor: Pendiente
  • Tres últimas cifras: Pendiente
  • Dos últimas cifras: Pendiente
  • Número completo: Pendiente
  • Última cifra: Pendiente

Últimos resultados-Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 21 de noviembre de 2025: 2922 - 3
  • 20 de noviembre de 2025: 7578 - 7
  • 19 de noviembre de 2025: 2691 - 8

Chontico Noche

  • 21 de noviembre de 2025: 0583-2
  • 20 de noviembre de 2025: 9937- 9
  • 19 de noviembre de 2025: 1928 - 7

