¿Jugó el Dorado Mañana y desea saber si fue uno de los afortunados ganadores de este chance? Para este jueves, 4 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo número 5211 y el número ganador fue el 7030.

Además, en el sorteo de la “La Quinta”, una nueva modalidad de juego que brinda más opciones para ganar junto a Dorado Mañana, para este jueves 4 de septiembre de 2025, fue el 8.

Dorado Mañana del 4 de septiembre

Premio mayor: 7030.

La Quinta: 8.

Si jugó el sorteo número 5210 del miércoles, 3 de septiembre de 2025, el ganador al número 0916 y para “La Quinta” apareció la balota número 6.

Cabe recordar que la lotería del Dorado Mañana, también conocida como Dorado Día, es supervisada por el Grupo Empresarial en línea S.A, la Secretaría Distrital del Gobierno y la Lotería de Bogotá, se juega todos los días -a excepción del domingo- a las 11:00 horas (16:00 GMT) de Colombia, y se transmite en vivo por Canal 1.

Su modalidad de juego atrae a muchas personas diariamente, ya que, al igual que otros tipos de juegos de azar, brinda la oportunidad de obtener un dinero extra.

¿Qué tener en cuenta a la hora de reclamar el premio?

Si es uno de los ganadores de esta lotería, es importante recordar que el premio debe ser reclamado únicamente por el titular, quien debe dirigirse a los puntos autorizados presentando su documento de identidad.

Únicamente de esta manera es posible garantizar la transparencia en cada juego. Por otro lado, se aconseja verificar en detalle las combinaciones ganadoras antes de reclamar el premio.

Para evitar fraudes es fundamental no confiar en llamadas o mensajes que anuncien supuestos aciertos, debido a que pueden ser personas inescrupulosas que buscan cometer alguna estafa.

Entre tanto, al momento de participar en el juego, los boletos se deben adquirir exclusivamente en lugares oficiales, donde se garantice con total transparencia el proceso que requiere este chance u otro de los tantos que se juegan en Colombia.

Por último, recuerde que además del Dorado Mañana o Dorado Día, los colombianos también tienen la posibilidad de participar durante el día en el Dorado Tarde o los sábados en el Dorado Noche, otros sorteos que se suman a esta lotería para aumentar las posibilidades de ganar.

Modalidades y sistema de pago

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de apostar, y los premios varían según la modalidad y el valor invertido de la siguiente manera: