Resultados del sorteo de la Antioqueñita este sábado 11 de abril de 2026

Este sábado 11 de abril se llevó a cabo el esperado sorteo de la Lotería Antioqueñita, una de las favoritas entre los amantes de los juegos de azar debido a las altas sumas que esta puede llegar a entregar.
Antioqueñita Mañana
Las balotas iniciaron a volar como de costumbre sobre las 10:00 de la mañana y rápidamente dieron a conocer cuál número indicaba quién es el afortunado ganador. El poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.
Número ganador: 0889 - 3
- Tres últimas: 889
- Dos últimas: 89
- Último número:9
- Quinta: 3
Antioqueñita Noche
Las balotas iniciaron a volar como de costumbre sobre las 04:00 p.m. y rápidamente dieron a conocer cuál número indicaba quién es el afortunado ganador. El poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.
Número ganador:
- Tres últimas:
- Dos últimas:
- Último número:
- Quinta:
¿Cómo se juega La Antioqueñita?
Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:
- Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).
- Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos).
- Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden
Estas son las diferentes modalidades:
- Directo 4 cifras: Acierta los 4 números en el orden exacto. Paga $4.500 por cada peso apostado.
- Directo 3 cifras: Acierta las últimas 3 cifras en orden. Paga $400 por cada peso apostado.
- Combinado: Gana si las 4 cifras que eligió salen en el sorteo, sin importar el orden. (Paga menos que el directo, aprox. $208 por peso).
- Dos cifras (Pata): Acierta las últimas 2 cifras. Paga $50 por peso.
- Una cifra (Uña): Acierta la última cifra. Paga $5 por peso.