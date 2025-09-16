Suscribirse

Loterías

Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, martes 16 de septiembre

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
17 de septiembre de 2025, 3:55 a. m.
Resultados Super Astro Luna.
Resultados Super Astro Luna. | Foto: Super Astro Luna/ Getty Images

Como cada noche, las persona que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

El lunes, 16 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7880 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 1469, con el signo Virgo.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Martes 16 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 6243, con el signo Aries.
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: número 3025, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: número 8418, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 17 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

