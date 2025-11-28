Resultados del Super Astro Sol hoy: este es el número ganador del sorteo del 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre de 2025, a las 4:00 p. m., se realizó el sorteo 5296 de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más consultados por quienes buscan probar suerte y aspirar a premios millonarios en Colombia. En esta modalidad, los participantes apuestan a una combinación de cuatro cifras y a un signo zodiacal, que debe coincidir exactamente con el resultado de las balotas para llevarse el acumulado máximo.

Resultados del Super Astro Sol hoy

Número completo ganador: 7 7 7 2

7 7 7 2 Tres últimas cifras: 7 7 2

7 7 2 Dos últimas cifras: 7 2

7 2 Signo ganador: Capricornio

Super Astro se ha consolidado como uno de los sorteos favoritos en el país, pues ofrece la posibilidad de obtener grandes sumas con una apuesta mínima. Para jugar, basta con adquirir un tiquete que permite apostar entre $500 y $10.000, elegir una combinación de cuatro números del 0 al 9 y seleccionar el signo zodiacal que acompañará la jugada.

El premio mayor corresponde a la apuesta multiplicada por 42.000, siempre que el jugador acierte la cifra completa y el signo. No obstante, el juego también otorga recompensas secundarias:

Quien coincida con las tres últimas cifras y el signo recibe la apuesta x 1.000.

Quien acierte las dos últimas cifras y el signo obtiene la apuesta x 100.

Además, Super Astro hace parte del portafolio oficial de juegos operados por Coljuegos, entidad que regula las loterías y apuestas en el país.

Este sorteo se realiza de lunes a sábado en dos jornadas —Super Astro Sol en la tarde y Super Astro Luna en la noche—, y sus resultados pueden consultarse en tiempo real a través de canales oficiales y puntos autorizados.