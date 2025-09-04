Suscribirse

Resultados Dorado Tarde | ¿Ganó? Consulte los números ganadores del chance de hoy, 4 de septiembre

Conozca cuál fue el resultado de este jueves y los requisitos para reclamar el premio en caso de ser uno de los ganadores.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 8:43 p. m.
Loterías en Colombia
La lotería El Dorado en Colombia es un juego de azar muy popular que se realiza con sorteos diarios de lunes a sábado en dos horarios, uno en la mañana a las 11:00 a.m. y otro en la tarde a las 3:30 p.m. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Dorado Tarde de Colombia es un juego de azar popular entre los colombianos. Por eso, si jugó el último sorteo, es importante conocer el resultado a tiempo y verificar la apuesta para confirmar si es o no uno de los ganadores.

Para este jueves, 4 de septiembre, en el sorteo número 444 el ganador fue el 54463 y en el sorteo de la “La Quinta”, una nueva modalidad de juego que brinda más opciones para ganar, la balota que apareció fue la número

Dorado Tarde del 4 de septiembre

  • Premio mayor: .
  • La Quinta: .
Resultado EL DORADO TARDE Jueves 4 de Septiembre de 2025

Cabe recordar que el sorteo de la Lotería Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 15:30 horas (20:30 GMT) en Colombia.

Para jugar este chance los jugadores deben adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras. Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9.

El ganador se define según el orden de los números extraídos, aunque esta lotería se destaca por ofrecer la posibilidad de obtener diferentes premios, según el orden de la cifra inicial ganadora.

Requisitos para reclamar el premio

En caso de ser uno de los ganadores de la Lotería Dorado Tarde, es fundamental que sea el titular quien se acerque a reclamar el premio a uno de los puntos autorizados. Para que este proceso sea válido y no se presente ningún contratiempo, es esencial presentar la cédula o documento de identidad.

Para evitar caer en fraudes no debe confiar en llamadas o mensajes que anuncien supuestos aciertos, recuerde que el resultado oficial se transmite en vivo por Canal 1.

¿Cómo funciona el Dorado Tarde?

De las cuatro cifras que eligen los jugadores en esta lotería, existen diversas modalidades de juego que permiten aumentar las probabilidades de obtener un premio, una de ellas es acertando las cuatro cifras o una combinación, a lo que los expertos en este tipo de juegos de azar, le llaman ‘Combinados’.

Así las cosas, el valor del premio depende de cuántos números acierte y del monto que haya apostado el participante.

Resultados de los últimos sorteos del Dorado

Dorado Mañana

  • 3 de septiembre de 2025: 0916.
  • 2 de septiembre de 2025: 0528.
  • 1 de septiembre de 2025: 2505.

Dorado Tarde

  • 3 de septiembre de 2025: 3024.
  • 2 de septiembre de 2025: 0374
  • 1 de septiembre de 2025: 1487.

