Resultados Lotería del Valle: Consulte si fue el afortunado ganador del sorteo de este miércoles 10 de septiembre

Este miércoles, 10 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Valle. Cabe recordar que dicho sorteo se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche.

Para ver y consultar los resultados puede ver la transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live de la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle 10 de septiembre

Este miércoles 10 de se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Valle y el número ganador del premio mayor de 9.000 millones de pesos fue 0146 de la serie 074.

El resultado del premio mayor fue: 0146 de la serie 074

Acá puede verificar los resultados del sorteo de la Lotería del Valle

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 9370

Sorteo del 27 de agosto de 2025: 8268

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 3336

Paso a paso para jugar la Lotería del Valle