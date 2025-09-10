Suscribirse

Resultados Lotería del Valle: Consulte si fue el afortunado ganador del sorteo de este miércoles 10 de septiembre

Consulte los resultados de esta lotería que juega todos los miércoles.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 3:52 a. m.
Sorteo 3 de septiembre de 2025.
Sorteo 10 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Este miércoles, 10 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Valle. Cabe recordar que dicho sorteo se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche.

Para ver y consultar los resultados puede ver la transmisión en vivo por YouTube Live o por Facebook Live de la cuenta oficial.

Resultados Lotería del Valle 10 de septiembre

Este miércoles 10 de se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Valle y el número ganador del premio mayor de 9.000 millones de pesos fue 0146 de la serie 074.

El resultado del premio mayor fue: 0146 de la serie 074

Acá puede verificar los resultados del sorteo de la Lotería del Valle

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 9370
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 8268
  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 3336

Paso a paso para jugar la Lotería del Valle

Para poder jugar esta lotería se necesita de al menos 5.000 pesos para adquirir una de las tres fracciones disponibles. Y 15.000 pesos si quiere comprar el billete completo. Para jugar toca tener cuatro números y una serie de tres números.

