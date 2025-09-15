Suscribirse

Resultados Miloto | Sorteo del lunes 15 de septiembre de 2025

Por medio del Canal Uno y las redes sociales se puede seguir el sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

16 de septiembre de 2025, 3:14 a. m.
Miloto, sorteo 15 de septiembre de 2025.
Miloto en el sorteo del 15 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Este lunes 15 de septiembre se desarrolló el sorteo número 398 de la Lotería Miloto, la cual cuenta con un acumulado de $230 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador.

Miloto es un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.

Resultados de Miloto el 15 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 398 fueron:

  • 15- 37- 10- 23- 04
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 398 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Por lo tanto, el próximo martes, 16 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

