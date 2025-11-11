Loterías
Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 11 de noviembre
Este grupo de loterías cuenta con dos sorteos diarios: uno durante la tarde y otro en horario nocturno
Las loterías son juegos de azar que han captado el interés de millones de personas gracias a su variedad y versatilidad. Muchas de ellas ofrecen dos sorteos al día, lo que permite a los apostadores tener más oportunidades para intentar ganar el premio mayor.
Una de las más populares es El Dorado, reconocida por los bogotanos. Esta lotería se puede jugar en dos horarios: en la mañana, a las 11:30 a. m., y en la tarde, a las 3:30 p. m. Ambos sorteos se transmiten oficialmente de lunes a sábado, con variación en los horarios los domingos y festivos.
Por su parte, El Paisita ha entregado múltiples premios a lo largo del tiempo. Su primer sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que el segundo tiene lugar a las 6:30 p. m.
Finalmente, está La Caribeña, muy reconocida en la región por los apostadores que disfrutan de los juegos de azar y no pierden ninguna oportunidad de intentar cambiar su destino.
Así quedaron los resultados este 11 de noviembre
Dorado Mañana
- Premio mayor: 2839.
- La Quinta: 7.
Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Paisita Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.