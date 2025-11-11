Suscribirse

Loterías

Resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este martes, 11 de noviembre

Este grupo de loterías cuenta con dos sorteos diarios: uno durante la tarde y otro en horario nocturno

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
11 de noviembre de 2025, 4:04 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías son juegos de azar que han captado el interés de millones de personas gracias a su variedad y versatilidad. Muchas de ellas ofrecen dos sorteos al día, lo que permite a los apostadores tener más oportunidades para intentar ganar el premio mayor.

Una de las más populares es El Dorado, reconocida por los bogotanos. Esta lotería se puede jugar en dos horarios: en la mañana, a las 11:30 a. m., y en la tarde, a las 3:30 p. m. Ambos sorteos se transmiten oficialmente de lunes a sábado, con variación en los horarios los domingos y festivos.

Por su parte, El Paisita ha entregado múltiples premios a lo largo del tiempo. Su primer sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que el segundo tiene lugar a las 6:30 p. m.

Finalmente, está La Caribeña, muy reconocida en la región por los apostadores que disfrutan de los juegos de azar y no pierden ninguna oportunidad de intentar cambiar su destino.

Así quedaron los resultados este 11 de noviembre

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2839.
  • La Quinta: 7.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 11 de Noviembre de 2025.

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esta son las pruebas de la expareja del concejal Andrés Escobar tras denunciarlo por consumo de drogas

2. Rusia revela la verdad sobre supuesto apoyo militar del Kremlin al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

3. Oficializan rival de Colombia Sub-17 en el Mundial: contra potencia, día y hora para la segunda ronda

4. Armando Benedetti dice que Cristina Lombana estuvo en el allanamiento en su casa y que supuestamente no habría encontrado nada

5. Noticia oficial de Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: decisión definitiva no tiene marcha atrás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColjuegosDorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.