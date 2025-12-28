Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del 27 de diciembre

El sábado 27 de diciembre, la Lotería de Boyacá celebró el sorteo 4603, uno de los más esperados del calendario nacional, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. El tradicional juego, que se realiza cada sábado a las 10:45 p. m., volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor y secos, sábado 27 de diciembre

El sorteo número 4603 sorteo un premio mayor de $15.000 millones, además de varios premios secos diseñados para ampliar las posibilidades de ganar.

Resultado del premio mayor

Número: 0152

Serie: 209

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadores del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075

7499– Serie 075 Sábado 13 de diciembre de 2025: 4427– Serie 150

4427– Serie 150 Sábado 6 de diciembre de 2025: 4632 – Serie 002

Estos antecedentes muestran la variabilidad habitual del juego y mantienen vivas las expectativas de los jugadores habituales.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: