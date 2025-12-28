Loterías

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del 27 de diciembre

Este fin de semana, la Lotería de Boyacá dio a conocer su nueva combinación ganadora.

Redacción Loterías
28 de diciembre de 2025, 10:58 a. m.
Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá, 27 de diciembre
Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá, 27 de diciembre Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Boyacá

El sábado 27 de diciembre, la Lotería de Boyacá celebró el sorteo 4603, uno de los más esperados del calendario nacional, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. El tradicional juego, que se realiza cada sábado a las 10:45 p. m., volvió a captar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor y secos, sábado 27 de diciembre

El sorteo número 4603 sorteo un premio mayor de $15.000 millones, además de varios premios secos diseñados para ampliar las posibilidades de ganar.

Resultado del premio mayor

  • Número: 0152
  • Serie: 209

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadores del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sábado 20 de diciembre de 2025: 7499– Serie 075
  • Sábado 13 de diciembre de 2025: 4427– Serie 150
  • Sábado 6 de diciembre de 2025: 4632 – Serie 002

Estos antecedentes muestran la variabilidad habitual del juego y mantienen vivas las expectativas de los jugadores habituales.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: 15.000.000.000 $
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: 400.000.000 $
  • Premio Ilusión: 300.000.000 $
  • Premio Esperanza: 100.000.000 $
  • Premio Berraquera: 50.000.000 $
  • Premio Optimismo: 20.000.000 $
  • Premio Valentía: 10.000.000 $

