Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los resultados del viernes, 3 de octubre
Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.
Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.
Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.
En la noche del viernes 3 de octubre se llevó a cabo el sorteo 7897 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 1820, con el signo Libra.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 2 de octubre de 2025: número 8986, con el signo Acuario.
- Sorteo del 1 de octubre de 2025: número 9820, con el signo Sagitario.
- Sorteo del 30 de septiembre de 2025: número 4159, con el signo Cáncer.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 4 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
