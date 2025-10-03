Loterías

Resultados Super Astro Luna de hoy: estos son los resultados del viernes, 3 de octubre

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías Revista Semana Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

4 de octubre de 2025, 3:56 a. m.