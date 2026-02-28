Loterías

Resultados Super Astro Sol de este sábado, 28 de febrero: ¿fue el afortunado ganador?

Otro sorteo más de Súper Astro Sol en su horario habitual de los sábados. Repase el número ganador y más.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
28 de febrero de 2026, 4:05 p. m.
Súper Astro Sol - 28 de febrero de 2026.
Súper Astro Sol - 28 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Súper Astro Sol.

A partir de las 4:00 p.m. de este sábado, 28 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 5372 de Súper Astro Sol. El número ganador fue el 4255 con el signo zodiacal de Escorpión. Revise en los canales oficiales de la entidad para obtener mayor información.

Sorteo 5372 de Súper Astro Sol, sábado 28 de febrero

  • El número ganador es: 4255
  • Los últimos tres dígitos: 255
  • Los últimos dos dígitos: 55
  • El signo zodiacal ganador es: Escorpión
YouTube video 23ktsOSo0Gw thumbnail

En cada sorteo, miles de jugadores buscan ganar millones al coincidir con el número completo, respetando el orden de salida y el signo zodiacal de la suerte.

¿Cómo se juega Súper Astro Sol?

“Es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que en jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado”, revelan en la web oficial de la entidad.

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Si es el ganador, así puede reclamar su premio

  1. Acercarse a cualquier punto SuRed y SuperGiros en Colombia
  2. Presentar la fotocopia de su documento de identidad legible y el tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras
  3. No emiten copias del tiquete en caso de pérdida o que este sufra algún daño

¿Cuándo vuelve a jugar Súper Astro Sol?

El próximo lunes, 2 de marzo de 2026, a partir de las 4:00 p.m. Revise en los canales oficiales el desarrollo del sorteo, y en SEMANA también puede consultar los números que lo pueden dejar como el flamante ganador del premio mayor.

Loterías

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, sábado 28 de febrero

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

Loterías

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

Loterías

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Loterías

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Loterías

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Loterías

Lotería Super Astro Sol de hoy miércoles, 18 de febrero: resultados ganadores

Loterías

Resultado de Super Astro Sol: estos son los números ganadores en el sorteo del 14 de febrero

Súper Astro Luna

Súper Astro Luna tendrá desarrollo este sábado, 28 de febrero, a partir de las 10:42 p.m. Domingos y festivos también juega.

Más de Loterías

Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.

¿Tuvo suerte hoy? Números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, sábado 28 de febrero

Resultados de la lotería Chontico

¿Le sonrió la suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este sábado, 28 de febrero

La Antioqueñita Día y Tarde

La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para hoy sábado 28 de febrero: revise si ganó

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

Lotería de Medellín el viernes 27 de febrero: pudo ser su noche de suerte

Lotería de Risaralda - 27 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda, 27 de febrero de 2026: revise el número ganador del premio mayor

Lotería de Santander - 27 de febrero de 2026.

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.

Super Astro Luna: números ganadores del viernes 27 de febrero de 2026

Sorteo 4 de septiembre

Miloto: último sorteo del mes; números ganadores del viernes 27 de febrero

Resultados del Super Astro Sol

¿Fue el ganador de la lotería hoy? Consulte los resultados de Super Astro Sol este viernes 27 de febrero

Noticias Destacadas