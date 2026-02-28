Resultados Super Astro Sol de este sábado, 28 de febrero: ¿fue el afortunado ganador?

A partir de las 4:00 p.m. de este sábado, 28 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 5372 de Súper Astro Sol. El número ganador fue el 4255 con el signo zodiacal de Escorpión. Revise en los canales oficiales de la entidad para obtener mayor información.

Sorteo 5372 de Súper Astro Sol, sábado 28 de febrero

El número ganador es: 4255

Los últimos tres dígitos: 255

Los últimos dos dígitos: 55

El signo zodiacal ganador es: Escorpión

En cada sorteo, miles de jugadores buscan ganar millones al coincidir con el número completo, respetando el orden de salida y el signo zodiacal de la suerte.

¿Cómo se juega Súper Astro Sol?

“Es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que en jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo jugado”, revelan en la web oficial de la entidad.

Si es el ganador, así puede reclamar su premio

Acercarse a cualquier punto SuRed y SuperGiros en Colombia Presentar la fotocopia de su documento de identidad legible y el tiquete original debidamente diligenciado sin tachones ni enmendaduras No emiten copias del tiquete en caso de pérdida o que este sufra algún daño

¿Cuándo vuelve a jugar Súper Astro Sol?

El próximo lunes, 2 de marzo de 2026, a partir de las 4:00 p.m. Revise en los canales oficiales el desarrollo del sorteo, y en SEMANA también puede consultar los números que lo pueden dejar como el flamante ganador del premio mayor.

Súper Astro Luna

Súper Astro Luna tendrá desarrollo este sábado, 28 de febrero, a partir de las 10:42 p.m. Domingos y festivos también juega.