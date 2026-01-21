Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Los juegos de azar en Colombia llevaron a cabo recientemente sus sorteos regulares, cuyos resultados fueron revelados para los apostadores en diferentes puntos del país.

En el caso de la Lotería El Dorado, se difundieron las cifras ganadoras de la jornada más reciente, junto con las series y modalidades definidas por la entidad encargada del sorteo.

Dorado Mañana

Premio mayor: 7314.

La Quinta: 6.

Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Por su parte, La Paisita anunció los números afortunados de su sorteo diario, uno de los más tradicionales, que se realiza habitualmente en horas de la tarde. Los resultados quedaron disponibles en los canales oficiales para facilitar la verificación de las apuestas.

El Paisita Día

Premio mayor: 8621.Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Finalmente, La Caribeña también dio a conocer las cifras ganadoras correspondientes a su sorteo de la tarde y la noche, cumpliendo con el cronograma establecido para esta modalidad.

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche