Resultados y números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy miércoles, 21 de enero

Una nueva jornada ganadora se llevo a cabo a mitad de semana y arrojó las cifras cargadas de suerte.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de enero de 2026, 4:55 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar en Colombia llevaron a cabo recientemente sus sorteos regulares, cuyos resultados fueron revelados para los apostadores en diferentes puntos del país.

En el caso de la Lotería El Dorado, se difundieron las cifras ganadoras de la jornada más reciente, junto con las series y modalidades definidas por la entidad encargada del sorteo.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7314.
  • La Quinta: 6.
YouTube video 6vOW9fzyGcs thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Por su parte, La Paisita anunció los números afortunados de su sorteo diario, uno de los más tradicionales, que se realiza habitualmente en horas de la tarde. Los resultados quedaron disponibles en los canales oficiales para facilitar la verificación de las apuestas.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 8621.Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Finalmente, La Caribeña también dio a conocer las cifras ganadoras correspondientes a su sorteo de la tarde y la noche, cumpliendo con el cronograma establecido para esta modalidad.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

