Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del miércoles, 24 de diciembre

Estas son las cifras y el signo que resultaron ganadores en el último sorteo.

Redacción Loterías
25 de diciembre de 2025, 1:44 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del miércoles 24 de diciembre se llevó a cabo el sorteo 7979 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0370, con el signo Tauro.

YouTube video rR00ZWD6qcg thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 23 de diciembre de 2025: número 7341, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 9752, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 21 de diciembre de 2025: número 2703, con el signo Tauro.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 25 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Verifique si se hizo millonario en Navidad con la lotería Super Astro Sol el miércoles 24 de diciembre

Si jugó El Sinuano Día, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, miércoles 24 de diciembre

Así puede participar en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería de Boyacá: fecha, plan de premios y cómo comprar

¿Suerte en Navidad? Estos son los números ganadores de la lotería Chontico en el sorteo de este 24 de diciembre

Resultados oficiales: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de diciembre

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 24 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores en Navidad

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 23 de diciembre de 2025, sorteo 4735

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 23 de diciembre de 2025

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

