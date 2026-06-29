Revise los números ganadores del Super Astro Luna del lunes 29 de junio de 2026

Ya están disponibles los resultados oficiales del Super Astro Luna del lunes festivo, 29 de junio de 2026.

Tras la realización de un nuevo sorteo, se confirmó el número ganador junto con el signo zodiacal premiado, información esperada por miles de jugadores en Colombia que verifican si su apuesta resultó favorecida en esta edición.

El sorteo del Super Astro Luna, transmitido por Canal 1, dejó como ganador al número 1193 con el signo Cáncer.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 28 de junio de 2026: número 0035 con el signo Cáncer.

número con el signo Sorteo del 27 de junio de 2026: número 0569 con el signo Cáncer.

número con el signo Sorteo del 26 de junio de 2026: número 3230 con el signo Tauro.

La emoción continuará este domingo 28 de junio de 2026, cuando se realice un nuevo sorteo de Super Astro Luna a partir de las 8:30 de la noche.

Estos son los números ganadores de El Dorado y La Caribeña este lunes 29 de junio

La transmisión será en vivo por la señal de Canal 1 y, una vez finalice, los resultados oficiales también estarán disponibles para consulta en la página web del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para participar, los jugadores pueden realizar apuestas desde 500 pesos. El monto máximo permitido por cada jugada individual es de 10.000 pesos.