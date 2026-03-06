Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 5 de marzo de 2026

La suerte volvió a girar este jueves, 5 de marzo de 2026, con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país. El sorteo número 2836, que se juega a las 10:25 p.m., puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

La combinación ganadora fue:

Número: 5989

Serie: 150

Desatando expectativa entre quienes adquirieron su billete o fracción para esta jornada.

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $500 millones

3 premios secos: $200 millones

6 premios secos: $50 millones

10 premios secos: $20 millones

30 premios secos: $10 millones

La Lotería de Bogotá se ha caracterizado por ofrecer múltiples opciones de premio, lo que amplía las probabilidades de ganar en diferentes categorías.

