Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 5 de marzo de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves uno de sus sorteos más esperados del mes.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

6 de marzo de 2026, 7:57 a. m.
El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves.
El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

La suerte volvió a girar este jueves, 5 de marzo de 2026, con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país. El sorteo número 2836, que se juega a las 10:25 p.m., puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

La combinación ganadora fue:

  • Número: 5989
  • Serie: 150

Desatando expectativa entre quienes adquirieron su billete o fracción para esta jornada.

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

La Lotería de Bogotá se ha caracterizado por ofrecer múltiples opciones de premio, lo que amplía las probabilidades de ganar en diferentes categorías.

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes:

  • 25 de febrero de 2026: número 5816 de la serie 073
  • 20 de febrero de 2026: número 5870 de la serie 147
  • 12 de febrero de 2026: número 2762 de la serie 465

