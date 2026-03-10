Loterías

¿Se hizo millonario este martes? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 10 de marzo

Si jugó este día, es momento de sacar su boleto y comprobar los resultados de este importante juego de azar.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
10 de marzo de 2026, 11:08 a. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita.

Este martes, 10 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6367 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 2208, mientras que la quinta balota extraída fue el 1.

Resultados del sorteo 6367 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2208
  • Quinta balota: 1
YouTube video wbGD1rcXWGw thumbnail

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6368 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video QmwGNKENoQ0 thumbnail
Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 9 de marzo de 2026: 7955 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 8 de marzo de 2026: 4721 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 7 de marzo de 2026: 2923 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 9 de marzo de 2026: 9888 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 8 de marzo de 2026: 2809 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 7 de marzo de 2026: 4577 – Quinta balota: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el miércoles 11 de marzo a las 10:00 de la mañana.