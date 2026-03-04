Loterías

¿Se hizo millonario este miércoles? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del 4 de marzo

Si jugó este miércoles 4 de marzo; es momento de sacar su boleto y comprobar los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde.

Redacción Loterías
4 de marzo de 2026, 10:19 a. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas de la mañana y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6355 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este miércoles, la combinación ganadora fue la 9544. Además, la quinta bolita que salió fue la 4.

Resultados del sorteo 6355 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9544
  • Quinta balota: 4
YouTube video pnwkuaUWlsQ thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6356 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video m1pR5y00aXY thumbnail
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de marzo de 2026: 8795 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 2 de marzo de 2026: 5322 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 1 de marzo de 2026: 1369 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 3 de marzo de 2026: 1650 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 2 de marzo de 2026: 3817 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 1 de marzo de 2026: 2477 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el jueves, 5 de marzo, a las 10:00 de la mañana.

