¿Se hizo millonario? Mire aquí los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde del jueves 16 de abril

La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Este sorteo, que se realiza a diario, continúa captando la atención de miles de jugadores que confían en la suerte con la expectativa de obtener atractivos premios.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 15 de abril de 2026

Su modalidad de juego ofrece dos oportunidades diarias para participar, una en la mañana y otra en la tarde, lo que aumenta las posibilidades de ganar para los apostadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este jueves, 16 de abril, el número ganador fue el 2220, acompañado de la balota La Quinta número 0.

Resultados del sorteo 6441 de La Antioqueñita Día

Número ganador: 2220

Quinta balota: 0

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6442 de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Estos son los resultados del sorteo de la Lotería del Meta de este miércoles 15 de abril

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 15 de abril de 2026: 7909 – Quinta balota: 3

– Quinta balota: Sorteo del 14 de abril de 2026: 9009 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 13 de abril de 2026: 4310 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 15 de abril de 2026: 9420 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 14 de abril de 2026: 0567 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 13 de abril de 2026: 6205 – Quinta balota: 0

Recuerde que el próximo sorteo de La Antioqueñita Día se jugará este viernes, 17 de abril de 2026, donde los apostadores tendrán un nuevo día para jugar, ganar y cambiar sus vidas para siempre.