Si jugó El Sinuano Día o Noche, acá puede consultar si fue uno de los ganadores hoy, viernes 12 de diciembre

A continuación, revise cada uno de los sorteos de este juego de azar.

Redacción Loterías
12 de diciembre de 2025, 8:42 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias
Del Sinuano se juegan dos versiones diarias. | Foto: Getty Images

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.247 de la Lotería El Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 6926, con quinta en 1.

Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte.

Contexto: Resultados del Chontico Día y Noche: descubra si fue uno de los afortunados ganadores este viernes, 12 de diciembre de 2025

Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.247 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 6926
  • Número ganador de cinco cifras: 69261
Resultado EL SINUANO DIA Viernes 12 de Diciembre de 2025

Resultados del sorteo 13.248 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente
Contexto: Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 12 de diciembre

Resultados de los últimos cinco sorteos de El Sinuano Día:

  • 11 de diciembre de 2025: 9526
  • 10 de diciembre de 2025: 8678
  • 9 de diciembre de 2025: 4531
  • 8 de diciembre de 2025: 1497
  • 7 de diciembre de 2025: 9323

