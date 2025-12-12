Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 12 de diciembre

Está por terminar la semana y este viernes, 12 de diciembre, se dieron a conocer nuevos resultados de los sorteos de lotería. El primero en jugar fue El Dorado, a las 11:00 a.m., donde se reveló el número de cuatro cifras junto con ‘La Quinta’, una modalidad reciente que aumenta las probabilidades de ganar, al igual que ocurre con las otras dos loterías.

El Paisita se ha consolidado como uno de los juegos más reconocidos del país gracias a sus sorteos frecuentes y a su presencia en departamentos como Antioquia. Además, ofrece varias modalidades para quienes desean diversificar sus apuestas.

Por su parte, La Caribeña realiza sorteos diarios, especialmente consultados durante la noche. Su sistema de apuestas sencillas permite que cualquier persona pueda participar en pocos minutos, lo que la ha convertido en una de las más populares de la región.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5753.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.