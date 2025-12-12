Suscribirse

Loterías

Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 12 de diciembre

Estas tres loterías colombianas realizan dos sorteos al día: uno en la tarde y otro en la noche.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
12 de diciembre de 2025, 4:08 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Está por terminar la semana y este viernes, 12 de diciembre, se dieron a conocer nuevos resultados de los sorteos de lotería. El primero en jugar fue El Dorado, a las 11:00 a.m., donde se reveló el número de cuatro cifras junto con ‘La Quinta’, una modalidad reciente que aumenta las probabilidades de ganar, al igual que ocurre con las otras dos loterías.

El Paisita se ha consolidado como uno de los juegos más reconocidos del país gracias a sus sorteos frecuentes y a su presencia en departamentos como Antioquia. Además, ofrece varias modalidades para quienes desean diversificar sus apuestas.

Por su parte, La Caribeña realiza sorteos diarios, especialmente consultados durante la noche. Su sistema de apuestas sencillas permite que cualquier persona pueda participar en pocos minutos, lo que la ha convertido en una de las más populares de la región.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5753.
  • La Quinta: 6.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 12 de Diciembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Así las cosas, estas loterías siguen atrayendo a miles de apostadores por su variedad de modalidades, facilidad para participar y amplia cobertura regional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

2. Trump lanza la ‘Golden Visa’ para acelerar los visados en Estados Unidos: ¿cuánto vale en pesos colombianos?

3. Palmira, finalista del Reto Nacional por la Educación por sus avances en calidad académica

4. Al menos 197 niños nacieron de un donante con mutación cancerígena y varios han fallecido

5. Retoman operaciones en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras incidente con avión de carga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLoterías Colombia hoyLotería La CaribeñaLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.