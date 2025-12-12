Loterías
Revise los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del viernes, 12 de diciembre
Estas tres loterías colombianas realizan dos sorteos al día: uno en la tarde y otro en la noche.
Está por terminar la semana y este viernes, 12 de diciembre, se dieron a conocer nuevos resultados de los sorteos de lotería. El primero en jugar fue El Dorado, a las 11:00 a.m., donde se reveló el número de cuatro cifras junto con ‘La Quinta’, una modalidad reciente que aumenta las probabilidades de ganar, al igual que ocurre con las otras dos loterías.
El Paisita se ha consolidado como uno de los juegos más reconocidos del país gracias a sus sorteos frecuentes y a su presencia en departamentos como Antioquia. Además, ofrece varias modalidades para quienes desean diversificar sus apuestas.
Por su parte, La Caribeña realiza sorteos diarios, especialmente consultados durante la noche. Su sistema de apuestas sencillas permite que cualquier persona pueda participar en pocos minutos, lo que la ha convertido en una de las más populares de la región.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5753.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Así las cosas, estas loterías siguen atrayendo a miles de apostadores por su variedad de modalidades, facilidad para participar y amplia cobertura regional.