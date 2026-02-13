LOTERÍAS

Sinuano Día y Noche del viernes 13 de febrero: estos son los números ganadores

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el ‘Canal Telecaribe’.

13 de febrero de 2026, 3:42 p. m.
El Sinuano juega dos veces al día.
Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este viernes 13 de febrero:

Sinuano Día

  • Número ganador: 2611
  • La Quinta: 0
Sinuano Noche

  • Número ganador: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 14 de febrero, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

Noticias Destacadas