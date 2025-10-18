Loterías
Sinuano Día y Noche hoy, sábado 18 de octubre: consulte los números ganadores
Aquí puede revisar los números ganadores del sorteo número 13.137.
Este sábado 18 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 13.137 de la Lotería El Sinuano Día, cuyo número ganador fue el 3144, con quinta en 3.
La jornada estuvo acompañada por la expectativa habitual de los apostadores, quienes cada fin de semana siguen atentos los resultados de este tradicional juego de azar.
La Lotería El Sinuano, en sus ediciones de Día y de Noche, continúa siendo símbolo de esperanza para miles de personas que sueñan con transformar su suerte a través de un golpe de fortuna.
Muchos jugadores escogen sus números inspirados en fechas significativas, combinaciones personales o cifras con valor simbólico, buscando dar con el premio mayor.
Cabe destacar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días por el canal regional Telecaribe, garantizando la transparencia del proceso y manteniendo la emoción entre los fieles seguidores de esta reconocida lotería.
Resultados del sorteo 13.135 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 3144.
- Número ganador de cinco cifras: 3144-3.
Los más recientes sorteos de El Sinuano Día
- 17 de octubre de 2025: 6458
- 16 de octubre de 2025: 4983
- 15 de octubre de 2025: 8549
- 14 de octubre de 2025: 1304
- 13 de octubre de 2025: 9248
- 12 de octubre de 2025: 7606
- 11 de octubre de 2025: 6952
- 10 de octubre de 2025: 6241
Resultados del sorteo 13.136 de la lotería El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Últimos resultados de El Sinuano Noche:
- 17 de octubre de 2025:
- 16 de octubre de 2025: 6452
- 15 de octubre de 2025: 8918
- 14 de octubre de 2025: 4427
- 13 de octubre de 2025: 6996
- 12 de octubre de 2025: 0646
- 11 de octubre de 2025: 0715
- 10 de octubre de 2025: 0498