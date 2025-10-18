Sinuano Día y Noche hoy, sábado 18 de octubre: consulte los números ganadores

Este sábado 18 de octubre de 2025 se realizó el sorteo número 13.137 de la Lotería El Sinuano Día, cuyo número ganador fue el 3144, con quinta en 3.

La jornada estuvo acompañada por la expectativa habitual de los apostadores, quienes cada fin de semana siguen atentos los resultados de este tradicional juego de azar.

El Sinuano se juega tanto en el día, como en la noche. | Foto: Getty Images

La Lotería El Sinuano, en sus ediciones de Día y de Noche, continúa siendo símbolo de esperanza para miles de personas que sueñan con transformar su suerte a través de un golpe de fortuna.

Muchos jugadores escogen sus números inspirados en fechas significativas, combinaciones personales o cifras con valor simbólico, buscando dar con el premio mayor.

Cabe destacar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días por el canal regional Telecaribe, garantizando la transparencia del proceso y manteniendo la emoción entre los fieles seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.135 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 3144.

Número ganador de cinco cifras: 3144-3.

Los más recientes sorteos de El Sinuano Día

17 de octubre de 2025: 6458

16 de octubre de 2025: 4983

15 de octubre de 2025: 8549

14 de octubre de 2025: 1304

13 de octubre de 2025: 9248

12 de octubre de 2025: 7606

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

Resultados del sorteo 13.136 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos resultados de El Sinuano Noche: