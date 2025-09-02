Loterías
Sinuano Día y Sinuano Noche hoy| Resultados del martes 2 de septiembre de 2025
El Sinuano Día juega todos los días en vivo a partir de las 2:30 p. m., por el canal Telecaribe.
Este martes, 2 de septiembre, jugó el sorteo 13.045 de El Sinuano Día y el premio mayor por $1.500 millones fue el 1928.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador: 1928
- Dos últimas cifras: 28
- Tres últimas cifras: 928
- La quinta: 3
Resultado de El Sinuano Noche
El próximo sorteo de este martes, 2 de septiembre, será el 13.046 de El Sinuano Noche.
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Últimos tres sorteos de El Sinuano Día
- 1 de septiembre de 2025: 8112
- 31 de agosto de 2025: 1754
- 30 de agosto de 2025: 7309
Últimos tres sorteos de El Sinuano Noche
- 1 de septiembre de 2025: 4118
- 31 de agosto de 2025: 6399
- 30 de agosto de 2025: 5842
Es importante recordar que en Colombia los juegos de azar son regulados por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar que todos los sorteos se realicen bajo supervisión y control, brindando así transparencia y confianza a los jugadores.
Los sorteos de la lotería Sinuano Día y Noche se realizan a la 2:30 p. m. y 10:30 p. m. todos los días. El juego de la noche varía los domingos y festivos, pues los resultados salen a las 8:30 p. m.