Sinuano Día y Sinuano Noche hoy| Resultados del martes 2 de septiembre de 2025

El Sinuano Día juega todos los días en vivo a partir de las 2:30 p. m., por el canal Telecaribe.

Redacción Loterías
2 de septiembre de 2025, 8:43 p. m.
Sinuano Día y Noche. | Foto: Getty Images

Este martes, 2 de septiembre, jugó el sorteo 13.045 de El Sinuano Día y el premio mayor por $1.500 millones fue el 1928.

Resultado de El Sinuano Día

A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:

  • Número ganador: 1928
  • Dos últimas cifras: 28
  • Tres últimas cifras: 928
  • La quinta: 3
Resultado EL SINUANO DIA Martes 2 de Septiembre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche

El próximo sorteo de este martes, 2 de septiembre, será el 13.046 de El Sinuano Noche.

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)
Últimos tres sorteos de El Sinuano Día

  • 1 de septiembre de 2025: 8112
  • 31 de agosto de 2025: 1754
  • 30 de agosto de 2025: 7309

Últimos tres sorteos de El Sinuano Noche

  • 1 de septiembre de 2025: 4118
  • 31 de agosto de 2025: 6399
  • 30 de agosto de 2025: 5842

Es importante recordar que en Colombia los juegos de azar son regulados por Coljuegos, la entidad encargada de garantizar que todos los sorteos se realicen bajo supervisión y control, brindando así transparencia y confianza a los jugadores.

Los sorteos de la lotería Sinuano Día y Noche se realizan a la 2:30 p. m. y 10:30 p. m. todos los días. El juego de la noche varía los domingos y festivos, pues los resultados salen a las 8:30 p. m.

Sinuano díaSinuano NocheLotería

