Lotería Dorado de este martes, 2 de septiembre: revise los números ganadores de los sorteos mañana y tarde

Este juego de azar se sortea en dos horarios de lunes a sábado.

Redacción Loterías
2 de septiembre de 2025, 5:32 p. m.
Este chance ofrece a los apostadores varias oportunidades de ganar.
Este chance ofrece a los apostadores varias oportunidades de ganar. | Foto: Getty Images

Cuando se trata de ganar dinero, los juegos de azar suelen ser los preferidos de muchas personas, no solo porque representan la posibilidad de mejorar la situación económica, sino también porque funcionan como un pasatiempo para quienes los disfrutan como una forma de entretenimiento. Sin embargo, es importante recordar que se debe jugar con responsabilidad, ya que participar a diario no garantiza la victoria.

Cada chance tiene su propia dinámica. En el caso del Dorado, se realizan dos sorteos todos los días: uno en la mañana y otro en la tarde. Los domingos y festivos, en cambio, se lleva a cabo únicamente un sorteo nocturno, alrededor de las 10:30 p. m.

Para este martes, 2 de septiembre, hubo nuevos ganadores, tanto en la modalidad de cuatro cifras como en la de cinco cifras. Vale recordar que algunas loterías en Colombia han incorporado recientemente una nueva modalidad llamada ‘La Quinta’. Estos fueron los resultados:

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0528
  • La Quinta: 8
Resultado EL DORADO MAÑANA Martes 2 de Septiembre de 2025

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Resultados de los últimos sorteos del Dorado

Dorado Mañana

  • 31 de agosto de 2025: 2505
  • 30 de agosto de 2025: 8760
  • 29 de agosto de 2025: 7112

Dorado Tarde

  • 31 de agosto de 2025: 1487
  • 30 de agosto de 2025: 4179
  • 29 de agosto de 2025: 5950

No obstante, el Dorado no es la única opción de juego disponible hoy. Los aficionados también pueden participar en otros chances reconocidos como El Sinuano Día y Noche, El Chontico, La Paisita o La Caribeña. Todos estos sorteos cuentan con la supervisión de Coljuegos, lo que garantiza su transparencia y legalidad.

