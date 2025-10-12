Suscribirse

Super Astro Luna: conozca los números que triunfaron en el sorteo 7905 del 11 de octubre

Super Astro Luna es un juego de azar que ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en sorteos diarios.

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 11:29 a. m.
Super Astro Luna de 11 de octubre.
Super Astro Luna de 11 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero.

Las apuestas van desde $500 hasta $10.000, permitiendo jugar un número de cuatro cifras junto con uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo correspondiente.

Para aumentar las probabilidades de éxito, los apostadores pueden apuntarle a un número de cuatro cifras acompañado de los doce signos zodiacales.

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna del 11 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

El sábado 11 de octubre, se realizó el sorteo 7905, con un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Durante la transmisión oficial, que se emitió por Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 3376, con el signo Sagitario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Sabado 11 de Octubre de 2025

A continuación, las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

  • Sorteo del 10 de octubre de 2025: número 2696, signo Virgo.
  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 8273, signo Libra.
  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: número 3867, signo Tauro.
Contexto: Súper Astro Sol: resultados del sorteo del sábado 11 de octubre

Se recuerda que la venta de boletos está prohibida para menores de 18 años y para quienes tengan restricciones legales debido a padecimientos mentales. Además, quienes deseen participar en la modalidad Todos los Signos deben informar previamente a su asesora.

