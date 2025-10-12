Loterías
Super Astro Luna: conozca los números que triunfaron en el sorteo 7905 del 11 de octubre
Super Astro Luna es un juego de azar que ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en sorteos diarios.
El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero.
Las apuestas van desde $500 hasta $10.000, permitiendo jugar un número de cuatro cifras junto con uno o todos los signos zodiacales. Para ganar, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo correspondiente.
Para aumentar las probabilidades de éxito, los apostadores pueden apuntarle a un número de cuatro cifras acompañado de los doce signos zodiacales.
El sábado 11 de octubre, se realizó el sorteo 7905, con un premio equivalente a 42.000 veces el valor apostado. Durante la transmisión oficial, que se emitió por Canal 1, se anunció que el premio mayor correspondió al número 3376, con el signo Sagitario.
A continuación, las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:
- Sorteo del 10 de octubre de 2025: número 2696, signo Virgo.
- Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 8273, signo Libra.
- Sorteo del 8 de octubre de 2025: número 3867, signo Tauro.
Se recuerda que la venta de boletos está prohibida para menores de 18 años y para quienes tengan restricciones legales debido a padecimientos mentales. Además, quienes deseen participar en la modalidad Todos los Signos deben informar previamente a su asesora.