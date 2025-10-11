Suscribirse

Súper Astro Sol: resultados del sorteo del sábado 11 de octubre

Acá puede ver el número ganador para el premio mayor de la lotería Súper Astro Sol.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de octubre de 2025, 9:17 p. m.
Los resultados del número y signo ganador están acá
Lotería Súper Astro Sol | Foto: Redes sociales/Getty Images/Montaje:Semana

Este sábado, 11 de octubre, se realizó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El número ganador del sorteo 5259 fue el 0898, correspondiente al signo Escorpio.

Resultados del último sorteo de Super Astro Sol

  • Premio mayor (4 cifras): 0898.
  • Tres cifras: 898.
  • Dos cifras: 98.
  • Signo Zodiacal: Escorpio.

El Super Astro Sol permite a los jugadores combinar un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, aumentando las posibilidades de obtener premios de acuerdo con la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta.

ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SÁBADO 11 de Octubre de 2025.

¿Cómo jugar Súper Astro Sol?

  • Elegir un número de cuatro cifras.
  • Seleccionar un signo zodiacal entre los 12 disponibles: Aries, Turo, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  • También es posible apostar a “Todos los signos” para ampliar las posibilidades de ganar.
  • Por cada tiquete se pueden realizar hasta cuatro jugadas distintas.

Consejos para aumentar las posibilidades de ganar

  • Jugar de manera constante, pero siempre estableciendo un presupuesto fijo, para evitar gastos excesivos.
  • Elegir números menos comunes, ya que muchos jugadores suelen escoger fechas significativas como cumpleaños o aniversarios.
  • Participar en apuestas grupales, lo que permite comprar más boletas con menos inversión. Aunque el premio se divida, las posibilidades de ganar son mayores.

Todos los juegos de lotería, incluyendo Super Astro Sol, están regulados por Coljuegos, la entidad oficial que supervisa los juegos de azar en Colombia.

Contexto: Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sorteo del viernes 10 de octubre de 2025

Para jugar se recomienda comprar los tiquetes únicamente en puntos autorizados, garantizando así la legalidad de la apuesta y el pago seguro de los premios.

El Super Astro Sol ofrece diferentes niveles de premios según la combinación de número y signo que acierte el jugador. Además del premio mayor de cuatro cifras, existen premios secundarios por acertar tres o dos cidras, lo que permite ganar en cada sorteo.

