Loterías
Super Astro Sol: estos son los números ganadores del sorteo del viernes 10 de octubre de 2025
El sorteo de esta lotería se realiza a las 4:00 p. m.
Este viernes, 10 de octubre de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 0570, signo Virgo.
Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol
Premio mayor
- 4 cifras: 0570
- 3 cifras: 570
- 2 cifras: 70
El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.
Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.
Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.
Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.
Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.
¿Cómo se juega Super Astro Sol?
- En primera medida, debe elegir un número de cuatro cifras.
- Después de ello, a la cifra elegida le debe agregar un signo de los 12 posibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
- “Todos los signos” es otra manera de apostar para tener mayores probabilidades de ganar.
- Por cada tiquete, usted tiene hasta cuatro probabilidades de hacer jugadas.