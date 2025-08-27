Super Astro Luna: consulte los números ganadores del miércoles 27 de agosto

Como se realiza cada noche, a las 10:50 p.m., el miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la apuesta por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna.

En esta oportunidad se presentó el sorteo 7860, en el cual se conoció el resultado ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, el cual fue 9385 con el signo Virgo.

Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Facebook: SUPER Astro

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

Número 9385, con el signo Virgo.

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6783 , con el signo Virgo .

número , con el signo . Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 0388 , con el signo Piscis .

número , con el signo . Sorteo del 24 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 28 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

¿Cuál es plan de premios de la Lotería Super Astro Luna?

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.