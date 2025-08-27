Suscribirse

Super Astro Luna: consulte los números ganadores del miércoles 27 de agosto

Miles de personas están atentas al sorteo esperando ser las ganadoras del millonario premio.

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 4:00 a. m.
Conozca el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Como se realiza cada noche, a las 10:50 p.m., el miércoles 27 de agosto se llevó a cabo la apuesta por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna.

En esta oportunidad se presentó el sorteo 7860, en el cual se conoció el resultado ganador para el premio mayor de 42.000 veces lo apostado, el cual fue 9385 con el signo Virgo.

Super Astro Luna.
Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Luna

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 9385, con el signo Virgo.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 27 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 6783, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: número 0388, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: número 6322, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 28 de agosto de 2025, a las 10:50 p. m.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

¿Cuál es plan de premios de la Lotería Super Astro Luna?

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

