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Super Astro Luna del domingo 22 de marzo de 2026: ¿Tiene la combinación ganadora?

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Redacción Loterías
22 de marzo de 2026, 8:45 p. m.
Super Astro Luna del domingo 22 de marzo.
Super Astro Luna del domingo 22 de marzo. Foto: Super Astro Luna

La edición 8067 de Super Astro Luna se celebró el domingo, 22 de marzo de 2026, manteniendo su atractivo principal: un pago que puede alcanzar 42.000 veces lo invertido en la apuesta.

El sorteo indicó que el premio mayor correspondió al número 4515, del signo Leo.

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Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

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  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima establecida es de 500 pesos, mientras que el monto máximo por jugada individual puede alcanzar los 10.000 pesos.

En caso de acertar tanto el número como el signo correspondiente, el premio puede llegar a ser de hasta 42.000 veces el valor invertido.