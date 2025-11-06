Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 6 de noviembre de 2025

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.
Juegos de azar
Super Astro Luna último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del jueves, 6 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7931 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 4361, con el signo Leo.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 6 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 5 de noviembre de 2025: número 4708, con el signo Géminis
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 7635, con el signo Cáncer
  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025 : número 4392, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 7 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m.Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 5 de noviembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La publicación de Hakimi luego del fuerte golpe de Luis Díaz que lo lesionó en la Champions

2. Senado de EE. UU. rechaza iniciativa para frenar acción militar del Gobierno Trump contra Venezuela

3. Congresista de Cambio Radical cuestiona duramente a Petro por revictimizar a quienes sufrieron por el holocausto del Palacio de Justicia

4. Ola de memes tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: las burlas fueron protagonistas

5. “Si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas”: EE. UU. bombardea otra lancha en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.