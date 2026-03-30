Super Astro Luna este lunes, 30 de marzo: repase el número y signo ganador

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, un juego de azar colombiano avalado por Coljuegos, que se transmite todos los días.

Entre semana se emite a las 10:50 p. m., mientras que los domingos y festivos adelanta su horario a las 8:30 p. m. Este popular sorteo ofrece premios que pueden llegar hasta 42.000 veces el valor apostado, lo que lo convierte en una de las opciones más llamativas para los jugadores en el país.

Para ganar, los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, aunque también existen premios por coincidir solo con los números, dependiendo del monto jugado, que oscila entre 500 y 10.000 pesos.

Su mecánica es sencilla: el apostador adquiere un tiquete, selecciona cuatro números del 0 al 9 y los acompaña con un signo zodiacal, buscando quedarse con el premio mayor.

En cuanto a los resultados de este lunes, correspondientes al lunes 30 de marzo de 2026, el número ganador fue 2759 con el signo zodiacal Acuario.

Número ganador: 2759

Últimos tres dígitos: 759

Dos últimos dígitos: 59

Signo zodiacal: Acuario

El plan de premios también contempla pagos para quienes acierten aproximaciones, como los últimos tres números más el signo (que multiplican la apuesta por mil) o las dos cifras finales con el signo (multiplicadas por 100).

Lotería Super Astro Sol del lunes 30 de marzo: estos son los números ganadores

Quienes deseen ampliar la información pueden consultar el portal oficial de Astro Luna, donde se publica el detalle completo de cada sorteo y la distribución de premios.

El Super Astro Luna se juega a diario en Colombia y su transmisión puede seguirse por Canal Uno en los horarios habituales establecidos para cada jornada.