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Lotería Super Astro Sol del lunes 30 de marzo: estos son los números ganadores

Aquí puede consultar los resultados del último sorteo.

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Redacción Semana
30 de marzo de 2026, 4:18 p. m.
Esta es una de las loterías más populares de Colombia.
Esta es una de las loterías más populares de Colombia. Foto: Getty Images

Este lunes 30 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5396 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 4657
  • Los últimos tres dígitos: 657
  • Los últimos dos dígitos: 57
  • El signo zodiacal ganador es: Géminis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366.
Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366. Foto: Captura de pantalla a sorteo transmitido por Canal 1

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

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Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.